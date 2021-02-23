Путин отметил, что 23 февраля дорого тем, кто гордится героическими страницами истории России

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем защитника Отечества и отметил, что эта дата дорога всем, кто искренне гордится героическими страницами истории страны. Телеграмма опубликована на сайте Московской городской епархии Русской православной церкви (РПЦ) во вторник.



"Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник дорог всем, кто искренне гордится славными, героическими страницами истории нашей страны. Кто ратной службой и трудовыми свершениями приумножает могущество державы. Желаю Вам успехов, здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов", - говорится в поздравлении.



В свою очередь патриарх в телефонном разговоре также поздравил президента с Днем защитника Отечества, отметив, что на Путине как на верховном главнокомандующем Вооруженными силами РФ "лежит особая ответственность за обеспечение безопасности страны". "Для созидания мирной и благополучной жизни и отстаивания независимости России важно укреплять ее обороноспособность", - отметил Кирилл, слова которого во вторник приводятся на сайте РПЦ.



Праздник 23 февраля появился как годовщина создания Красной армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.



