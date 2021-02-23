Путин отметил, что 23 февраля дорого тем, кто гордится героическими страницами истории России
17:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник дорог всем, кто искренне гордится славными, героическими страницами истории нашей страны. Кто ратной службой и трудовыми свершениями приумножает могущество державы. Желаю Вам успехов, здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов", - говорится в поздравлении.
В свою очередь патриарх в телефонном разговоре также поздравил президента с Днем защитника Отечества, отметив, что на Путине как на верховном главнокомандующем Вооруженными силами РФ "лежит особая ответственность за обеспечение безопасности страны". "Для созидания мирной и благополучной жизни и отстаивания независимости России важно укреплять ее обороноспособность", - отметил Кирилл, слова которого во вторник приводятся на сайте РПЦ.
Праздник 23 февраля появился как годовщина создания Красной армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.
НОВОСТИ
- 17:20 23.02.2021
- Для оказания давления на Белоруссию Запад использует тему прав человека - глава МИД
- 16:20 23.02.2021
- Усиление совместных оборонных систем обсудили по телефону президенты Белоруссии и России
- 16:10 23.02.2021
- Короля Испании могут лишить неприкосновенности - агентство
- 15:10 23.02.2021
- Вакцинацию от ковида могут сделать обязательной в испанской Галисии - СМИ
- 14:20 23.02.2021
- На "Аллее звезд" Троекуровского кладбища похоронят служенную артистку РСФСР Екатерину Градову
- 14:10 23.02.2021
- Уже в начале апреля в Латвии доминиирующим будет британский штамм коронавируса - премьер
- 13:50 23.02.2021
- Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
- 13:20 23.02.2021
- Первая партия вакцины AstraZeneca от коронавируса доставлена на Украину - СМИ
- 13:10 23.02.2021
- Кибератаке из зарубежных стран подверглась компьютерная инфраструктура МВД Грузии
- 12:20 23.02.2021
- В Ереване задержаны 25 участников акции протеста против премьера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать