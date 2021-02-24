0
0
0
НОВОСТИ

Глава миссии ЕС в Венесуэле объявлен персоной нон грата

19:24 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса. Об этом в среду сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"По решению президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата", - заявил Арреаса, выступление которого транслировалось телеканалом "Телесур". Министр добавил, что у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 24.02.2021
ЮНЕСКО: Более 130 стран мира не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19
0
106
18:40 24.02.2021
Экипаж очередного "Союза" будут составлять только россияне, впервые за 20 лет
0
159
17:40 24.02.2021
Средний чек покупок россиян снизился в январе на 7,4%
0
197
17:28 24.02.2021
Владимир Путин поддержал инициативу Андрея Воробьева о фотоловушках для эконарушителей
0
211
17:12 24.02.2021
Путин потребовал от ФСБ вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами
0
256
17:00 24.02.2021
Трещина на МКС могла расшириться - ЦУП
0
237
16:34 24.02.2021
БМП-3 и БТР-МДМ проверили на стрессоустойчивость
0
276
16:32 24.02.2021
Деятельность более 400 агентов иностранных спецслужб пресекли в России в 2020 году - Путин
0
290
16:12 24.02.2021
Миллер переизбран на пост главы "Газпрома" еще на пять лет
0
294
16:00 24.02.2021
Путин потребовал защитить от любых провокаций предстоящие выборы в Госдуму
0
319

Возврат к списку