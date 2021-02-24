Глава миссии ЕС в Венесуэле объявлен персоной нон грата
19:24 24.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса. Об этом в среду сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.
"По решению президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата", - заявил Арреаса, выступление которого транслировалось телеканалом "Телесур". Министр добавил, что у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.
НОВОСТИ
- 19:00 24.02.2021
- ЮНЕСКО: Более 130 стран мира не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19
- 18:40 24.02.2021
- Экипаж очередного "Союза" будут составлять только россияне, впервые за 20 лет
- 17:40 24.02.2021
- Средний чек покупок россиян снизился в январе на 7,4%
- 17:28 24.02.2021
- Владимир Путин поддержал инициативу Андрея Воробьева о фотоловушках для эконарушителей
- 17:12 24.02.2021
- Путин потребовал от ФСБ вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами
- 17:00 24.02.2021
- Трещина на МКС могла расшириться - ЦУП
- 16:34 24.02.2021
- БМП-3 и БТР-МДМ проверили на стрессоустойчивость
- 16:32 24.02.2021
- Деятельность более 400 агентов иностранных спецслужб пресекли в России в 2020 году - Путин
- 16:12 24.02.2021
- Миллер переизбран на пост главы "Газпрома" еще на пять лет
- 16:00 24.02.2021
- Путин потребовал защитить от любых провокаций предстоящие выборы в Госдуму
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать