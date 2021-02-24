Глава миссии ЕС в Венесуэле объявлен персоной нон грата

19:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венесуэлы приняли решение объявить персоной нон грата посла ЕС в республике Исабель Брильанте Педросу в ответ на введенные сообществом санкции против Каракаса. Об этом в среду сообщил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"По решению президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата", - заявил Арреаса, выступление которого транслировалось телеканалом "Телесур". Министр добавил, что у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.