Чижов: Речь никогда не шла о том, что Россия по своей инициативе разорвет отношения с ЕС

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не собирается по своей инициативе разрывать отношения с Евросоюзом. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-24" заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Все, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день, увы, заморожено, - все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон, - сказал Чижов. - Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвет отношения с Евросоюзом".

При этом дипломат не исключил асимметричных ответных шагов российской стороны в ответ на ограничительные меры со стороны ЕС. "В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза РФ не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы, методы воздействия на эту ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся", - сказал он.