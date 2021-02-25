Депутат МГД Герасимов: Памятник Александру Невскому на Лубянке сможет консолидировать общество
17:57 25.02.2021
Установка памятника князю Александру Невскому на Лубянской площади может консолидировать общество, считает депутат Мосгордум, народный артист России Евгений Герасимов. По словам парламентария, Невский - это историческая фигура, с которой связаны «доблестные победы». «На сегодняшний день, скажу, фигура Невского, если он окажется на Лубянской площади, может очень красиво доминантно там смотреться, он окажется той фигурой, личностью, которая сможет консолидировать и, по крайней мере, не вводить в конфликт большую часть общества», - отметил депутат.
Как считает Герасимов, при этом правильно будет, если решение по поводу памятника примут граждане, москвичи. Сегодня в Москве сразу на нескольких площадках стартовало голосование по поводу того, кому поставить памятник на Лубянской площади.
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