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Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина»

10:32 26.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Алексея Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина». Как сообщил адвокат оппозиционного политика Вадим Кобзев, это выяснилось, когда он пришел в изолятор на встречу со своим подзащитным. Куда именно перевели Навального, защите не сообщили. Кобзев пояснил, что когда Навальный прибудет в колонию, ему должны будут дать возможность сообщить родственникам о своем местонахождении, однако этап к месту лишения свободы может занять несколько недель. Суд в начале месяца заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Соратники Алексея Навального обеспокоены отсутствием информации о том, куда этапируют политика. Об этом в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE» сказали сотрудники ФБК Руслан Шаведдинов и Георгий Албуров.

Алексей Навальный должен будет провести в колонии два с половиной года. Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.  Эхо Москвы

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