В России вдвое вырос спрос на дворников
11:05 26.02.2021 Источник: Эхо Москвы
В России вдвое вырос спрос на дворников по сравнению с прошлой зимой. Согласно данным интернет-портала по поиску работы HeadHunter, больше всего вакансий в Москве и Подмосковье, Петербурге, а также в Краснодарском крае и Свердловской области. Средняя зарплата, которую предлагают дворникам – от 25-ти до 35-ти тысяч, — передает ТАСС.
Востребованность дворников связана со снежной зимой. Кроме того, из-за закрытых во время пандемии границ в России снизилось количество мигрантов, которые часто заняты в этой сфере.
Новости
- 11:20 26.02.2021
- В России выявили 11 086 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:00 26.02.2021
- Азербайджан начал строительство международного аэропорта в Нагорном Карабахе - Алиев
- 10:32 26.02.2021
- Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина»
- 10:20 26.02.2021
- Пожар начался в жилом доме в Нижнем Новгороде после взрыва газа, идет эвакуация - источник
- 10:05 26.02.2021
- В Среднеуральском женском монастыре разыскивали подозреваемого в убийстве - источник
- 10:00 26.02.2021
- Прокуратура оценит действия Ростехнадзора по факту обрушении на фабрике в Норильске
- 09:32 26.02.2021
- Лишь 8% японцев испытывают беспокойство по поводу продовольствия из Фукусимы - опрос
- 09:20 26.02.2021
- Сын Трампа будет активно участвовать в кампании республиканцев перед выборами 2022 г. - ТВ
- 09:05 26.02.2021
- Российские дипломаты выехали из КНДР на дрезине
- 09:00 26.02.2021
- США нанесли авиаудар в Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать