11:05 Источник: Эхо Москвы

В России вдвое вырос спрос на дворников по сравнению с прошлой зимой. Согласно данным интернет-портала по поиску работы HeadHunter, больше всего вакансий в Москве и Подмосковье, Петербурге, а также в Краснодарском крае и Свердловской области. Средняя зарплата, которую предлагают дворникам – от 25-ти до 35-ти тысяч, — передает ТАСС.

Востребованность дворников связана со снежной зимой. Кроме того, из-за закрытых во время пандемии границ в России снизилось количество мигрантов, которые часто заняты в этой сфере.