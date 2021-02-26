Задержан находившийся в розыске экс-глава МВД Ингушетии
16:32 26.02.2021 Источник: Эхо Москвы
В Ингушетии задержали экс-главу МВД республики Ахмеда Погорова, который более 2 лет находился в розыске за организацию протестов против соглашения об установлении границ с Чечней. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» управляющий адвокатского бюро KALOY.RU Калой Ахильгов.
«Дело возбуждено по событиям разгона митинга в Ингушетии 26-27 марта 2019 года. Это статья 318 УК РФ о применении насилия по отношению к представителю власти, в том числе в отношении якобы организаторов применения этого насилия. Погоров является фигурантом этого дела, ранее он был объявлен в розыск. Сегодня утром его задержали и доставили в Нальчик, где находится Центр противодействия экстремизму по Северо-Кавказскому федеральному округу», — рассказал К.Ахильгов.
Он уточнил, что там будут проводиться следственные действия. «Сразу после задержания Погорова на место выехали адвокаты, они сейчас с ним работают», — отметил К.Ахильгов. Также сообщается, что до задержания силовики произвели не менее 8 обысков в доме Погорова и его родственников.
К.Ахильгов добавил, что в общей сложности по уголовному делу привлечено более 60 человек, более 50 уже осуждены по различным частям ст.318 УК, а так называемые лидеры протеста в Ингушетии сейчас находятся в судебном процессе.
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