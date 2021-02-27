Патриарх Варфоломей должен обратить внимание на ущемление прав православных - РПЦ
16:20 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Произошло вот что: раскольники подняли головы, начали нападать на храмы канонической церкви, силой начали изгонять прихожан и священников из церквей. Действительно, есть сейчас такие места, где в морозы прихожане вместе со священником вынуждены собираться на улице, потому что раскольники изгнали их из своего храма. Я думаю, если патриарх Варфоломей приедет на Украину, было бы хорошо, чтобы он съездил и посмотрел, к чему привели его действия", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
Митрополит Иларион подчеркнул, что деяния, которые совершил константинопольский патриарх на Украине, "не принесли украинскому народу ни умиротворения, ни сплочения". "Он пообещал, что своими решениями преодолеет раскол, но этого не произошло, потому что раскол не может быть преодолен путем легализации раскола", - считает он.
Митрополит Иларион усомнился в том, корректно ли называть украинских прихожан паствой патриарха Константинопольского. "Большинство украинских православных верующих принадлежит канонической православной церкви, которая не находится сейчас в общении с Константинопольским патриархом. А еще часть людей принадлежат к раскольничества структуре, которой патриарх дал так называемую автокефалию. Если это автокефальная церковь с точки зрения Константинопольского патриарха, то какая же это его паства?" - пояснил он.
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