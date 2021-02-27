Президенту Армении направили повторное предложение об увольнении начальника Генштаба

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно направил президенту страны Армену Саркисяну предложение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".



"Президент принял решение отправить назад в аппарат премьера предложение об увольнении начальника Генштаба. Данный шаг не способствует разрешению сложившейся ситуации. Я снова отправляю президенту предложение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке", - отметил он.



Ранее в субботу президент Армении Армен Саркисян вернул премьер-министру предложение об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, отметив, что такой указ, по мнению юристов, противоречит конституции, что сам он не поддерживает ни одну из политических сил и что сложившаяся в стране ситуация не может быть решена путем частых кадровых перестановок. После того как Пашинян повторно направил предложение, президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.



