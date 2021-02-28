Трамп вскоре объявит о том, что не собирается создавать новую партию - СМИ
19:15 28.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп намерен объявить о том, что он вопреки утверждениям СМИ не рассматривает возможность создания в стране новой партии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Фокс ньюс".
Трамп выступит позже в этот же день на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида). Журналисты телеканала ознакомились с выдержками из текста его речи. "Мы не создаем новых партий и не будет разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем едины и сильны как никогда ранее", - скажет, по сведениям "Фокс ньюс", Трамп.
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