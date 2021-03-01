Новые требования к уборке подъездов потребуют дополнительных средств - эксперты
10:32 01.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые санитарно- эпидемиологические правила и нормы по уборке общедомовых помещений потребуют увеличения средств на содержание многоквартирных домов. Такое мнение выразила ТАСС глава комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева.
С 1 марта 2021 года в России вступают в силу санитарно- эпидемиологические правила и нормы содержания территорий городских и сельских поселений, включающие требования к уборке помещений. В СанПиН говорится, что в общедомовых помещениях многоквартирных домов, общежитиях и центрах временного проживания должна проводиться ежедневная влажная уборка. Также необходимо проводить дезинфекцию ствола мусоропровода при его наличии в доме не реже одного раза в месяц, в влажную уборку камеры для мусора - не реже одного раза в неделю.
"По действующему законодательству определяется только состав работ по содержанию общего домового имущества, а периодичность и частота работ определяется общим собранием собственников. За этим решением (о новых санитарных правилах - прим. ТАСС) должен следовать перерасчет тарифа, потому что каждый день кто-то должен убирать эти помещения и кому-то должны платить зарплату. Очевидно, что затраты и тарифы после этого должны вырасти", - отмечает Разворотнева.
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