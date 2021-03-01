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НОВОСТИ

Тихановская полагает, что весной Лукашенко покинет пост президента

11:05 01.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская полагает, что весной Александр Лукашенко покинет пост президента. Это произойдет из-за возрастающего давления на Лукашенко внутри страны, а также союза новой администрации США с ЕС, сказала бывший кандидат в президенты в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag. По ее словам, то, что на улицы выходят меньше людей по сравнению августом, не означает, что протестное движение стало менее активным.  Эхо Москвы

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