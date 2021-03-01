Мосгорсуд объяснил, почему не учел требование Страсбургского суда по делу Навального

12:20 Источник: Эхо Москвы

Мосгорсуд не учел требование Страсбургского суда по поводу освобождения политика Алексея Навального, так как не считает эту судебную инстанцию вышестоящей. Как сообщает интернет-издание «Медуза», об этом говорится в решении по делу оппозиционера. Судья Дмитрий Балашов считает, что Европейский суд не имеет права давать российским судьям какие-либо категоричные указания. Кроме того, отметил он, в своем решении ЕСПЧ адресовал обращение не судам, а правительству России. Балашов также считает голословными домыслами утверждения, что Навального лишили свободы по политическим мотивам.

Напомним, 20-го февраля Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение суда, заменившего Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Эхо Москвы