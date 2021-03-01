Рост цен на курятину и яйца привлек внимание властей

16:00 Источник: Интерфакс

Всплеск потребительских цен на мясо кур, который Росстат фиксирует в последние несколько недель, привлек внимание чиновников.

В понедельник ситуация обсуждалась на еженедельном совещании по мониторингу цен на социально значимые товары у первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам Федеральной антимонопольной службе поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением, сообщил "Интерфаксу" один из участников совещания.

ФАС получила поручение Белоусова и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства, заявили в ведомстве.

По данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля темпы роста потребительских цен на мясо кур ускорились до 1,9% против 1,4% неделей ранее. По сравнению с январем этого года курятина подорожала на 4,2%.

Яйца на неделе с 16 по 24 февраля подорожали на 1,1%, неделей ранее рост составлял 0,9%. По сравнению с январем цены повысились на 2,6%.