0
0
129
НОВОСТИ

Рост цен на курятину и яйца привлек внимание властей

16:00 01.03.2021 Источник: Интерфакс

Всплеск потребительских цен на мясо кур, который Росстат фиксирует в последние несколько недель, привлек внимание чиновников.

В понедельник ситуация обсуждалась на еженедельном совещании по мониторингу цен на социально значимые товары у первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам Федеральной антимонопольной службе поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением, сообщил "Интерфаксу" один из участников совещания.

ФАС получила поручение Белоусова и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства, заявили в ведомстве.

По данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля темпы роста потребительских цен на мясо кур ускорились до 1,9% против 1,4% неделей ранее. По сравнению с январем этого года курятина подорожала на 4,2%.

Яйца на неделе с 16 по 24 февраля подорожали на 1,1%, неделей ранее рост составлял 0,9%. По сравнению с январем цены повысились на 2,6%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 01.03.2021
Минпромторг России не планирует продлевать соглашения по стоимости сахара и масла
0
20
16:25 01.03.2021
Экс-президент Франции Саркози признан виновным в коррупции и проведет год в тюрьме -ТВ
0
93
16:12 01.03.2021
В украинской Раде появятся сенсорные кнопки для персонального голосования депутатов
0
109
15:32 01.03.2021
Бюджет РФ в 2020 г. получил 345,3 млрд руб. от размещения средств ФНБ
0
155
15:12 01.03.2021
Кабмин выделил 100 млрд рублей на развитие дорожной сети в 69 регионах
0
206
15:00 01.03.2021
Развивающиеся страны должны принять меры против роста долговой нагрузки - Силуанов
0
206
14:32 01.03.2021
В РФ создадут единую платформу для автоматического предоставления соцподдержки - Мишустин
0
207
14:12 01.03.2021
Имеющиеся у РФ вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавируса - Путин
0
227
14:00 01.03.2021
Оппозиционеры ворвались в здание администрации центрального района Еревана
0
246
13:32 01.03.2021
РФ не ждет от США признания "аннексии Крыма", так как никакой аннексии не было - Кремль
0
353

Возврат к списку