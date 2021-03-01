Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Белоруссии по национальной безопасности
18:40 01.03.2021 Источник: Интерфакс
Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Белоруссии по национальной безопасности, сообщило в понедельник госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Данный указ Александр Лукашенко подписал в связи с переходом Виктора Лукашенко на выборную должность.
45-летний Виктор Лукашенко был помощником президента Белоруссии с 2005 года.
26 февраля 2021 года он сменил на посту президента Национального олимпийского комитета Белоруссии отца, который был президентом НОК с мая 1997 года. Генеральный секретарь НОК Полина Головина в тот день предложила на пост главы комитета две кандидатуры - Александра и Виктора Лукашенко.
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