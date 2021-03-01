18:40 Источник: Интерфакс

Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Белоруссии по национальной безопасности, сообщило в понедельник госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Данный указ Александр Лукашенко подписал в связи с переходом Виктора Лукашенко на выборную должность.

45-летний Виктор Лукашенко был помощником президента Белоруссии с 2005 года.

26 февраля 2021 года он сменил на посту президента Национального олимпийского комитета Белоруссии отца, который был президентом НОК с мая 1997 года. Генеральный секретарь НОК Полина Головина в тот день предложила на пост главы комитета две кандидатуры - Александра и Виктора Лукашенко.