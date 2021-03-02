Банк БРИКС предоставит Китаю около $1 млрд на восстановление экономики
11:32 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление 7 млрд юаней (около 1,08 млрд долларов) Китаю по программе экстренной помощи странам-членам в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансовой организации, размещенном во вторник на ее сайте.
Это уже второй кредитный транш, предоставленный Пекину по данной программе. В 2020 году КНР также получила от НБР 7 млрд юаней. Нынешний кредит, указывается в заявлении, пойдет на восстановление производства и создание рабочих мест в стране.
Общий объем помощи по данной программе, согласно утвержденному НБР плану, должен составить 10 млрд долларов. К настоящему времени Китай, Индия, Бразилия и ЮАР уже получили в общей сложности около 7 млрд долларов.
НБР был учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности организации - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.
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