РФ серьезно зависит от импортных микросхем - экономист

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Россия серьёзно зависит от импортных микросхем. Это позволяет Западу угрожать инфраструктуре РФ.

Как заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» экономист Михаил Хазин объекты системы электроснабжения, отведения отходов и подачи воды работают на процессорах американской компании Intel и это теоретически открывает США широкие возможности против России. В частности, Вашингтон одним движением может отключить электричество, воду и канализацию.

Из этого экономист делает вывод, что возможности России в проведении независимой политики, угрожающей интересам Запада, ограничены до проведения качественного импортозамещения в области современных микросхем. Кроме того, Хазин отметил, что аналогичная ситуация наблюдается в армии.

При этом ранее военные эксперты утверждали, что российская сеть боевого управления полностью независима от интернета, следовательно, западные кибервойска не имеют возможности в неё проникнуть. Это было достигнуто благодаря созданию отечественных процессоров и других электронных компонентов. В перспективе данные технологии могут быть применены и в гражданской сфере.