Президент Армении не стал утверждать повторное предложение Пашиняна уволить главу Генштаба
15:32 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Армении Армен Саркисян во вторник принял решение не подписывать повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и решил обратиться в Конституционный суд с просьбой рассмотреть закон от "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года. Об этом говорится в заявлении президентского аппарата.
"Президент республики считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Президент республики принял решение не подписывать проект указа. При этом, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 конституции, президент обратится в КС просьбой определить вопрос о соответствии конституции закона "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года", - говорится в заявлении аппарата президента.
НОВОСТИ
- 16:00 02.03.2021
- Более 40% американцев не хотят делать прививки от коронавируса - опрос
- 15:20 02.03.2021
- На московских кладбищах накануне Пасхи начнут курсировать автобусы
- 15:12 02.03.2021
- РФ серьезно зависит от импортных микросхем - экономист
- 15:00 02.03.2021
- Власть Пашиняна обречена - представитель армянской оппозиции
- 14:32 02.03.2021
- Политика санкций против России не достигает своих целей - Песков
- 14:12 02.03.2021
- Исламисты заняли город на севере Нигерии, заблокированы тысячи людей - СМИ
- 14:00 02.03.2021
- Депутат намерен через суд добиваться "отмены незаконных решений" Горбачева
- 13:32 02.03.2021
- Меркель заявила, что в Германии не забывают о вкладе Горбачева в объединение страны
- 13:20 02.03.2021
- Несколько десятков школьников Красноярска госпитализировали с пищевым отравлением - Минздрав
- 13:05 02.03.2021
- Лукашенко назвал глупой работу над созданием единых органов управления Белоруссии и РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать