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НОВОСТИ

На московских кладбищах накануне Пасхи начнут курсировать автобусы

15:20 02.03.2021

ГБУ «Ритуал» запускает программу безопасной перевозки граждан по территории 16 крупных кладбищ Москвы. Для ее выполнения на начальном этапе закуплено 25 автобусов ГАЗель Next Citiline. Они будут выходить на маршрут каждые 15-20 минут и доставлять посетителей от входных групп до удаленных частей кладбищ.
«Организация маршрутной инфраструктуры на территории кладбищ – это обеспечение комфортной транспортной доступности любого места захоронения для посетителей (в особенности пожилых) с одновременным сохранением нормативных ограничений въезда личного транспорта на некрополи города, обеспечивающих возможность спокойного и безопасного мемориального посещения», – рассказал директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.
Автобусные маршруты будут запущены перед Пасхальными праздниками. В программу вошли крупнейшие кладбища Москвы: Востряковское Северное, Востряковское Центральное, Долгопрудненское Центральное, Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское Западное, Хованское Северное, Хованское Центральное, Щербинское Центральное и Щербинское Южное.  

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