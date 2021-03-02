На московских кладбищах накануне Пасхи начнут курсировать автобусы
15:20 02.03.2021
«Организация маршрутной инфраструктуры на территории кладбищ – это обеспечение комфортной транспортной доступности любого места захоронения для посетителей (в особенности пожилых) с одновременным сохранением нормативных ограничений въезда личного транспорта на некрополи города, обеспечивающих возможность спокойного и безопасного мемориального посещения», – рассказал директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.
Автобусные маршруты будут запущены перед Пасхальными праздниками. В программу вошли крупнейшие кладбища Москвы: Востряковское Северное, Востряковское Центральное, Долгопрудненское Центральное, Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское Западное, Хованское Северное, Хованское Центральное, Щербинское Центральное и Щербинское Южное.
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