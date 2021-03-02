За службу в армии по контракту выступает около половины россиян - опрос

17:00 Источник: Интерфакс

Почти каждый второй россиянин (47%) считает, что комплектование личного состава Вооруженных сил РФ должно быть на контрактной основе.

18% сограждан полагают, что служить должны только контрактники, 29% респондентов - за то, чтобы армия состояла по большей части из военнослужащих по контракту, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, за приоритет службы в армии по контракту больше всего выступают респонденты в возрасте 19-30 лет (49%): почти каждый четвёртый (24%) считает, что служить должны только контрактники, 25% молодежи - за то, чтобы на военную службу брали по большей части по контракту.

По данным ФОМ, 28% россиян придерживаются мнения, что российская армия в идеале должна состоять поровну из призывников и контрактников, в наибольшей мере такое распределение считают наилучшим сограждане 46-60 лет (30%).

В свою очередь за приоритет призывной системы выступают 16% россиян: 7% сограждан полагают, что служить должны только призывники, 9% респондентов считают полезным, чтобы личный состав комплектовался по большей части из призывников, отмечают социологи.

Всероссийский опрос был проведён 12-14 февраля 2021 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.