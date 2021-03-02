В Государственной итоговой аттестации будут участвовать около 95 000 девятиклассников
17:06 02.03.2021
В Москве 1 марта завершилась регистрация на участие в Государственной итоговой аттестации (ГИА-9). Всего на ГИА-9 зарегистрировалось около 95 тыс. девятиклассников столичных школ. «Из них около 800 участников выбрали форму ГВЭ, остальные подали заявление на экзамены в форме ОГЭ», – сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.
На базе столичных школ будут организованы 498 пунктов проведения экзаменов. Дополнительные пункты для тех, кто не сможет принять участие в итоговой аттестации по состоянию здоровья, будут созданы на базе медучреждений или на дому.
«Для проведения экзаменов будут организованы два периода: основной – с 24 мая по 2 июля, дополнительный период – с 3 по 17 сентября», – рассказал Андрей Постульгин.
В нынышнем году будет только два обязательных предмета – русский язык и математика. Экзамены по выбору для девятиклассников проводиться не будут.
В итоговом собеседовании по русскому языку, которое является допуском к ГИА-9, приняли участие более 94 тыс. человек. Дополнительные собеседования для тех, кто по каким-то причинам пропустил основное или получил неудовлетворительный результат, состоятся 10 марта и 17 мая.
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