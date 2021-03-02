В начале 2000-х Лукашенко был согласен на включение Белоруссии в состав РФ - Жириновский
18:40 02.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Жириновский рассказал о желании Лукашенко включить Белоруссию в состав России в начале 2000-х. Как заявил лидер ЛДПР в эфире радиостанции «Говорит Москва», президент республики говорил об этом в личной беседе с ним.
«Мне Лукашенко жаловался 20 лет назад. Говорил, я не понимаю вас: «Вы хотите восстановить СССР? Давайте, мы согласны. Вы хотите, чтобы Белоруссия вошла в состав России — давайте, я согласен, но вы ничего мне не говорите». Он обижался, и правильно. Мы не даём ему конкретную цель. Говорим, давайте усиливать кооперацию. Усиливаем кооперацию — все заводы Белоруссии изготавливают продукцию для нас, комплектующие поступают из России».
Сегодня Александр Лукашенко рассказал о перспективах слияния России и Белоруссии. По мнению президента, сейчас в этом нет необходимости. «Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — приводит его слова БелТА.
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