В начале 2000-х Лукашенко был согласен на включение Белоруссии в состав РФ - Жириновский

18:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Жириновский рассказал о желании Лукашенко включить Белоруссию в состав России в начале 2000-х. Как заявил лидер ЛДПР в эфире радиостанции «Говорит Москва», президент республики говорил об этом в личной беседе с ним.

«Мне Лукашенко жаловался 20 лет назад. Говорил, я не понимаю вас: «Вы хотите восстановить СССР? Давайте, мы согласны. Вы хотите, чтобы Белоруссия вошла в состав России — давайте, я согласен, но вы ничего мне не говорите». Он обижался, и правильно. Мы не даём ему конкретную цель. Говорим, давайте усиливать кооперацию. Усиливаем кооперацию — все заводы Белоруссии изготавливают продукцию для нас, комплектующие поступают из России».

Сегодня Александр Лукашенко рассказал о перспективах слияния России и Белоруссии. По мнению президента, сейчас в этом нет необходимости. «Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — приводит его слова БелТА.