Выбросы углекислого газа в энергетике в 2020 г. рекордно снизились в мире - МЭА
19:20 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировые выбросы углекислого газа в энергетике снизились в 2020 году на фоне пандемии коронавируса на 5,8%, что является рекордом со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в распространенном во вторник отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
"Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис оказали влияние почти на все аспекты производства, поставок и потребления энергии во всем мире, - отмечается в отчете. - Поскольку основной спрос энергию упал почти на 4% в 2020 году, глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, сократились на 5,8%, согласно последним статистическим данным, что является самым большим ежегодным процентным снижением со времен Второй мировой войны".
Как подчеркнули в агентстве, в абсолютном выражении снижение выбросов углекислого газа составило 2 млрд тонн, что соответствует совокупному объему выбросов Европейского союза и не имеет прецедента в истории.
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