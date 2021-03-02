Офис Сбера впервые в СНГ получил обновленный сертификат зеленого строительства
18:43 02.03.2021
Московский офис Сбера нового формата, открывшийся на Цветном бульваре, 2, получил сертификат рейтинговой системы стандарта зеленого строительства BREEAM In-Use v6. Это первое отделение банка, которое прошло сертификацию и было оценено BRE Global по критериям «Здоровье и благополучие», «Энергоэффективность», «Транспортная доступность и безопасность», «Водопотребление», «Устойчивость материалов», «Загрязнение окружающей среды» на уровень GOOD. И это первый в СНГ проект, достигший этого уровня по обновленной версии стандарта, действующей с мая 2020 года.
В России действующие сертификаты стандарта BREEAM In-Use v6 имеют всего примерно 100 зданий — торговые центры, бизнес-центры, жилые и складские комплексы. В категории офисных объектов уровни VERY GOOD, EXCELLENT получили лишь 18 бизнес-центров преимущественно класса А, расположенные в столице.
«Сегодня мы строим любые объекты Сбера с учетом зеленых стандартов, поэтому вопросы энергоэффективности, транспортной безопасности, водопотребления и других экологические вопросы решаются еще на стадии проектирования, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Мы стремимся максимально вписать объект в окружающую среду, чтобы свести его антропогенное воздействие к минимуму. Я убежден, что только так мы сможем сохранить планету для наших потомков. И мы видим, что сегодня всё больше отечественных компаний, заинтересованных в долгосрочном устойчивом развитии, придерживаются такого же подхода».
Напомним, Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) — международный рейтинг оценки, применяемый с 1990 года британским институтом BRE Global для оценки экологической эффективности зданий.
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