Бортников, Кириенко, Краснов подпали под санкции США по Навальному
21:20 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.
Кроме того, санкции были введены в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова.
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