0
0
140
НОВОСТИ

Бортников, Кириенко, Краснов подпали под санкции США по Навальному

21:20 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

Кроме того, санкции были введены в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 01.03.2021
Отношения между Китаем и РФ в военной области поддерживают глобальный мир, считают в Минобороны КНР
0
157
10:00 28.02.2021
США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике - СМИ
0
244
16:00 26.02.2021
Россия поставит в Киргизию С-300 и беспилотники
0
459
09:00 26.02.2021
США нанесли авиаудар в Сирии
0
444
17:12 25.02.2021
В Японии разрешили береговой охране стрелять по иностранным кораблям у островов Сенкаку
0
538
12:20 25.02.2021
Число дезертиров в ВС РФ сократилось на 10%
0
548
11:32 25.02.2021
Армения начинает реформу армии при сотрудничестве с РФ
0
471
16:34 24.02.2021
БМП-3 и БТР-МДМ проверили на стрессоустойчивость
0
429
14:12 24.02.2021
Отказ от службы по призыву сейчас не обсуждается - Песков
0
487
11:05 24.02.2021
В Госдуме назвали ложью слова Пашиняна о неэффективности «Искандеров»
0
507

Возврат к списку