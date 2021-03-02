Бортников, Кириенко, Краснов подпали под санкции США по Навальному

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

Кроме того, санкции были введены в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова.