Мишустин встречает 55-летие в рабочей поездке по Сибири

07:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду отмечает день рождения - ему исполняется 55 лет. Праздник глава кабмина проведет не дома и даже не в Доме правительства, а в рабочей поездке по регионам Сибири. Как отмечал сам премьер, "сидя в кабинете, принимать эффективные решения достаточно сложно, если не невозможно".

55 - красивая дата. Две "пятерки", как символ круглого отличника, напутствуют к достижению высоких результатов. Первый год работы правительства при Мишустине положительно оценивают и граждане, если судить по опросам, и президент РФ Владимир Путин. Достижения же премьера на предыдущем поприще, в деле модернизации Федеральной налоговой службы (ФНС), оказались высокими во всех смыслах - даже первые налоги из космоса, прямо с борта МКС, были оплачены, когда Мишустин возглавлял ФНС. Уже тогда будущий премьер отмечал важность внедрения инновационных решений.

Жесткий, но не авторитарный

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков рассказал ТАСС, что рабочий день у Мишустина и его подчиненных "начинается с раннего утра, а заканчиваться может далеко за полночь, если этого требуют текущие задачи". На связи сотрудники аппарата правительства и вице- премьеры должны оставаться и в выходные, чтобы чуть что - включиться в работу.

Мишустин, по признанию Белякова, работавшего с ним еще до кабмина, "жесткий, но не авторитарный начальник". Для премьера принципиально узнать весь спектр мнений, прежде чем принимать решения. "Но также для него принципиален и результат, в этом плане он очень требователен и поблажек не делает", - охарактеризовал своего шефа пресс-секретарь.

Ему вторит и бывший начальник Мишустина Алексей Кудрин, ныне глава Счетной палаты. "Михаил Владимирович - человек дела, умеет ставить и добиваться целей", - сказал Кудрин ТАСС. Возвращаясь к предыдущему периоду в карьере нынешнего главы кабмина, Кудрин отметил, что Федеральная налоговая служба является примером успешной цифровизации не только для остальных ведомств, но и для других стран, которые перенимают российский опыт, а сам Мишустин стал профессионалом международного уровня. "Он создал очень современную систему налогового администрирования, сейчас она одна из лучших в мире", - в свою очередь заявил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.