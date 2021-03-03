К МВД подали коллективный иск людей, которые отбывали арест в спецприемнике Сахарово
10:05 03.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Правозащитный проект «ОВД-Инфо» подает к МВД коллективный иск людей, которые после протестов в поддержку Навального отбывали арест в спецприемнике Сахарово. Об этом «Эху Москвы» рассказал специалист проекта Дмитрий Пискунов. По его словам, под иском подписались уже более ста человек.
При этом Дмитрий Пискунов отметил, что по подобным заявлениям суд чаще всего встает на сторону ответчика, то есть государства.
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