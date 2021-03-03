Вводить "ковидные паспорта" ВОЗ пока не рекомендует
18:23 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные удостоверения для людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".
"ВОЗ высказалась по этой позиции: на данный момент не рекомендует такие паспорта", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
В то же время представитель ВОЗ не исключила, что в будущем организация предоставит свои рекомендации о содержании таких паспортов. "Конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить больше мобильности населению. ВОЗ будет сотрудничать со всеми странам", - добавила она.
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