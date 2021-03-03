Китай - это крупнейшая геополитическая проблема столетия - Блинкен

20:00 Источник: Интерфакс

Главным приоритетом США на мировой арене является противостояние с Китаем, а не с Россией или Ираном, заявил в среду государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Китай - это крупнейшая геополитическая проблема этого столетия", - сказал он в ходе выступления в госдепартаменте.

Блинкен пояснил, что у США есть и другие проблемы в мире. Они связаны, в частности, с Россией, Ираном, КНДР. "Однако угроза, которую представляет собой Китай, - совершенно иного рода", - полагает госсекретарь.

Он пояснил, что именно у КНР есть экономические, дипломатические, военные возможности для того, чтобы изменить в свою пользу сложившийся миропорядок.