Китай - это крупнейшая геополитическая проблема столетия - Блинкен
20:00 03.03.2021 Источник: Интерфакс
Главным приоритетом США на мировой арене является противостояние с Китаем, а не с Россией или Ираном, заявил в среду государственный секретарь Энтони Блинкен.
"Китай - это крупнейшая геополитическая проблема этого столетия", - сказал он в ходе выступления в госдепартаменте.
Блинкен пояснил, что у США есть и другие проблемы в мире. Они связаны, в частности, с Россией, Ираном, КНДР. "Однако угроза, которую представляет собой Китай, - совершенно иного рода", - полагает госсекретарь.
Он пояснил, что именно у КНР есть экономические, дипломатические, военные возможности для того, чтобы изменить в свою пользу сложившийся миропорядок.
НОВОСТИ
- 20:47 03.03.2021
- Андрей Воробьев проинспектировал Королёвскую горбольницу
- 20:32 03.03.2021
- Андрей Воробьев проверил готовность новой школы в Королеве
- 20:30 03.03.2021
- Правозащитники подсчитали число арестов в Белоруссии после февральских простестов
- 19:45 03.03.2021
- Госдеп США: Мы не будем продвигать демократию посредством военных интервенций...
- 19:26 03.03.2021
- Грызлов заявил, что Украина провоцирует военную эскалацию конфликта в Донбассе
- 19:10 03.03.2021
- Есть информация о том, что некая вооруженная группа готовит 4 марта попытку прорыва на территорию Конгресса США - СМИ
- 19:01 03.03.2021
- Журналист и муниципальный депутат Илья Азар арестован судом на 15 суток
- 18:30 03.03.2021
- Суд продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу
- 18:23 03.03.2021
- Вводить "ковидные паспорта" ВОЗ пока не рекомендует
- 18:13 03.03.2021
- Цифровые бизнес-карты предпочитает каждый пятый корпоративный клиент Сбера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать