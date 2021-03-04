Российские пользователи столкнулись со сбоем работы Google, YouTube и Telegram

07:34 Источник: Интерфакс

Пользователи Google, YouTube и Telegram в России столкнулись со сбоем в работе сервисов, свидетельствуют данные Downdetector.

По данным портала, 93% пользователей Google жалуются на проблемы с доступом к сайту. Вход также не могут осуществить 81% пользователей YouTube.

Пользователи мессенджера Telegram также столкнулись с проблемами с подключением (89%).