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НОВОСТИ

Российские пользователи столкнулись со сбоем работы Google, YouTube и Telegram

07:34 04.03.2021 Источник: Интерфакс

Пользователи Google, YouTube и Telegram в России столкнулись со сбоем в работе сервисов, свидетельствуют данные Downdetector.

По данным портала, 93% пользователей Google жалуются на проблемы с доступом к сайту. Вход также не могут осуществить 81% пользователей YouTube.

Пользователи мессенджера Telegram также столкнулись с проблемами с подключением (89%).

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