Российские пользователи столкнулись со сбоем работы Google, YouTube и Telegram
07:34 04.03.2021 Источник: Интерфакс
Пользователи Google, YouTube и Telegram в России столкнулись со сбоем в работе сервисов, свидетельствуют данные Downdetector.
По данным портала, 93% пользователей Google жалуются на проблемы с доступом к сайту. Вход также не могут осуществить 81% пользователей YouTube.
Пользователи мессенджера Telegram также столкнулись с проблемами с подключением (89%).
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