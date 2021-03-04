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Навальный обнаружен адвокатами в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области

09:00 04.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Алексей Навальный обнаружен адвокатами в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области. Политик находится в карантинной камере и чувствует себя бодро, рассказал «Эху Москвы» его защитник Вадим Кобзев.

Сторона защиты полагает, что Алексей Навальный останется в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области до вступления приговора по делу о клевете в законную силу. Тем временем, в Инстаграме политика, а также на сайте Эха Москвы опубликовано его новое письмо, где Алексей Навальный рассказывает, как с двумя сокармерниками сушит сухари.

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