09:00 Источник: Эхо Москвы

Алексей Навальный обнаружен адвокатами в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области. Политик находится в карантинной камере и чувствует себя бодро, рассказал «Эху Москвы» его защитник Вадим Кобзев.

Сторона защиты полагает, что Алексей Навальный останется в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области до вступления приговора по делу о клевете в законную силу. Тем временем, в Инстаграме политика, а также на сайте Эха Москвы опубликовано его новое письмо, где Алексей Навальный рассказывает, как с двумя сокармерниками сушит сухари.