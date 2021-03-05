В странах ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик - СМИ

12:32 Источник: Известия

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов. Белоруссия поддерживает меры, Россия готова их обсуждать. Позиции стран отражены в документах по итогам совещания по развитию сотрудничества предприятий ЕАЭС в сфере переработки отходов потребления (есть у «Известий»). Проект плана стратегии, предполагающей отказ от одноразового пластика, планируется утвердить до конца марта, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Продукцию из одноразового пластика действительно нужно запрещать, поскольку она наносит урон окружающей среде, считает СЕО и гендиректор производственного холдинга «ТД Спектр-Пак» Юлия Васильцова. Пластиковую посуду можно заменить на картонную или из биоразлогаемого кукурузного волокна. При развитии такого производства продукция может быть даже дешевле пластиковой, отметила она. В магазинах одноразовые пакеты заменить сложнее, поскольку они стоят около 5 рублей, а бумажные — 25–50 рублей, добавила эксперт.

— На потребителя расходы перекладывать неправильно, поэтому целесообразно проработать программы госсубсидирования перехода на бумажные пакеты, — считает Юлия Васильцова.