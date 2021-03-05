Объем ФНБ в феврале 2021 г. сократился на 97 млрд рублей

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в феврале 2021 года сократился на 97 млрд руб. и на 1 марта составил 13,552 трлн руб., сообщается на сайте Минфина.

"По состоянию на 1 марта 2021 г. объем ФНБ составил 13,552 трлн руб.", - отмечается в сообщении. Объем ликвидной части ФНБ на 1 марта 2021 г. составил 7,5% ВВП, или 8,687 трлн руб. ($116,699 млрд).

На 1 февраля объем ФНБ составлял 13,649 трлн руб.