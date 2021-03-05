Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $69 за баррель
20:00 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,58% и достигла $69,13 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:36.
В последний раз цена Brent находилась выше $69 за баррель в январе 2020 г.
В пике нефть Brent торговалась на уровне 69,21 доллара за баррель (+3,7%). По состоянию на 17:44 мск цена майского фьючерса на нефть марки Brent замедлила рост до 3,55% и достигла $69,11 за баррель
В то же время стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI выросла до 65,76 доллара за баррель (+3,4%).
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