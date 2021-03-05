0
0
18
НОВОСТИ

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $69 за баррель

20:00 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,58% и достигла $69,13 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:36.

В последний раз цена Brent находилась выше $69 за баррель в январе 2020 г.

В пике нефть Brent торговалась на уровне 69,21 доллара за баррель (+3,7%). По состоянию на 17:44 мск цена майского фьючерса на нефть марки Brent замедлила рост до 3,55% и достигла $69,11 за баррель

В то же время стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI выросла до 65,76 доллара за баррель (+3,4%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 05.03.2021
Олимпиада в Токио почти наверняка пройдет без зрителей из-за рубежа - Kyodo
0
117
18:40 05.03.2021
Более 5 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса - Голикова
0
174
18:00 05.03.2021
Сергей Станкевич назвал законным демонтаж памятника Дзержинскому
0
226
17:32 05.03.2021
Суд в Кельне запретил контрразведке ФРГ считать АдГ "подозреваемой в правом экстремизме"
0
240
17:12 05.03.2021
США вводят санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского
0
316
17:00 05.03.2021
Папа Римский Франциск прибыл в Ирак
0
251
16:41 05.03.2021
Собянин: 8 марта домашний режим станет рекомендательным, а соцкарты разблокируют
0
276
16:32 05.03.2021
Медведев пообещал ускорить принятие закона о запрете взимать комиссию при оплате услуг ЖКХ
0
259
16:12 05.03.2021
«Скорее ад замерзнет» - Литва не намерена выдавать Тихановскую
0
315
16:02 05.03.2021
Андрей Воробьев: Хочу сказать слова благодарности и акционерам, и всем, кто работает на фармзаводе в Серпухове
0
290

Возврат к списку