По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве в Сомали, 30 пострадали - Reuters

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в пятницу в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на медиков.

"На данный момент мы вытащили 20 погибших и 30 раненых с места взрыва", - заявил агентству представитель службы скорой помощи.

Как указали очевидцы, автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, взорвался у ресторана. После взрыва были слышны звуки выстрелов.

Ранее новостной портал "Гарове" сообщил, что взрыв прогремел возле ресторана недалеко от городской тюрьмы. Полиция перекрыла все дороги, ведущие в квартал, где произошел инцидент. Изначально агентство Рейтер информировало о 25 пострадавших.