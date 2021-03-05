По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве в Сомали, 30 пострадали - Reuters
22:40 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в пятницу в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на медиков.
"На данный момент мы вытащили 20 погибших и 30 раненых с места взрыва", - заявил агентству представитель службы скорой помощи.
Как указали очевидцы, автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, взорвался у ресторана. После взрыва были слышны звуки выстрелов.
Ранее новостной портал "Гарове" сообщил, что взрыв прогремел возле ресторана недалеко от городской тюрьмы. Полиция перекрыла все дороги, ведущие в квартал, где произошел инцидент. Изначально агентство Рейтер информировало о 25 пострадавших.
НОВОСТИ
- 09:32 05.03.2021
- Китай в 2021 году увеличит оборонный бюджет на 6,8%, до $209 млрд - доклад
- 19:20 04.03.2021
- Девять военных погибли при крушении вертолета на востоке Турции
- 12:05 04.03.2021
- Военные КНР отработали высадку морского десанта на спорных островах
- 12:05 03.03.2021
- Турция рассматривает возможность приобретения у РФ второго полка С-400 - оборонпром
- 10:20 01.03.2021
- Отношения между Китаем и РФ в военной области поддерживают глобальный мир, считают в Минобороны КНР
- 10:00 28.02.2021
- США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике - СМИ
- 16:00 26.02.2021
- Россия поставит в Киргизию С-300 и беспилотники
- 09:00 26.02.2021
- США нанесли авиаудар в Сирии
- 17:12 25.02.2021
- В Японии разрешили береговой охране стрелять по иностранным кораблям у островов Сенкаку
- 12:20 25.02.2021
- Число дезертиров в ВС РФ сократилось на 10%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать