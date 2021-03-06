Папа Римский: Верующие не могут молчать, когда терроризм прикрывается религией
12:35 06.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск призвал к миру в Сирии и на всем Ближнем Востоке, указав на недопустимость религиозных войн. Со своим обращением понтифик, находящийся с апостольским визитом в Ираке, выступил в субботу в ходе межрелигиозной встречи.
"Миру не быть до тех пор, пока будут сохраняться альянсы против кого-то, потому что альянсы друг против друга лишь множат разногласия. Для мира не нужны ни победители, ни победившие, но братья и сестры, которые, несмотря на недопонимание и раны прошлого, двигаются навстречу друг другу. Вознесем молитву за мир на всем Ближнем Востоке, особенно в Сирии", - сказал Франциск.
Понтифик отметил, что наивысшее оскорбление Бога - это "ненависть к ближнему". "Враждебность, экстремизм и насилие не порождаются религиозной душой. Это предательство религии. И мы, верующие, не можем молчать, когда терроризм прикрывается религией. И нам необходимо разрешить эту проблему", - сказал Франциск.
Глава Римско-католической церкви призвал уважать свободу совести и свободу вероисповедания, назвав их "основополагающими правами". В бурях нас не спасет одиночество, не спасет вооружение и воздвижение стен. Это все делает нас только более злыми и отстраненными", - резюмировал понтифик.
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