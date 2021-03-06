Полиция предупреждает о мошенниках, ворующих деньги с карт с помощью мобильного приложения

16:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московская полиция предупредила о мошенниках, которые похищают деньги с банковских карт, убеждая их владельцев в ходе телефонного разговора установить мобильное приложение, которое предоставляет полный доступ к операциям на телефоне. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе столичной полиции.

"Мошенники, пользуясь неосведомленностью граждан о том, как работают приложения удаленного доступа, и, не раскрывая всех задач этих систем, убеждают их в процессе телефонного разговора установить на телефон мобильное приложение, зачастую с английским названием, которое якобы поможет им сохранить средства на карте или просто необходимо в качестве дополнительного приложения к мобильному банку", - сказали в пресс-службе.

В полиции пояснили, что приложения удаленного доступа позволяют злоумышленникам воспользоваться устройством и его ресурсами на расстоянии или, как минимум, через экран монитора увидеть все операции, который совершаются на нем. Для этого приложение должно быть установлено на телефоне или компьютере совершающего доступ и разрешающего подобный доступ, отметили в пресс-службе.