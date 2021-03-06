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Турчинов рассказал, при каких условиях Украине удалось бы сохранить Крым

20:05 06.03.2021 Источник: Газета.Ru

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в 2014 году украинская армия была не готова защищать страну. Об этом сообщает «24 канал».

По его словам, на тот момент Украина находилась в критическом положении. В казначействе страны на тот момент было всего 100 тыс. гривен (около 268 тыс. рублей).

«Вы знаете то состояние, когда говорят, что Крым можно было защитить. Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать свою страну», — сказал Турчинов.

Украина смогла бы сохранить Крым, если бы не отказалась от ядерного оружия, не разделила бы Черноморский флот и не разоружала армию, подчеркнул он.

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