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Из-за взлома ПО Microsoft власти США создадут кибергруппу

09:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США изучает варианты реагирования на взлом сетей американских организаций через программное обеспечение Exchange Server ("Иксчейндж сервер") корпорации Microsoft ("Майкрософт"). Как пишет в субботу газета "Вашингтон пост", власти планируют создать кибергруппу по определению масштаба атаки, за которой якобы стоят хакеры из Китая.

По данным правительственных источников издания, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства и крупные оборонные подрядчики. Однако в Белом доме, Агентстве национальной безопасности, Пентагоне и министерстве внутренней безопасности обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы.

Белый дом рассматривает возможность созыва специальной группы правительственных ведомств для реагирования на сложившийся кризис. На следующей неделе планируется провести консультации по созданию единой координационной кибергруппы, которая займется оценкой масштаба и выработкой надлежащей реакции, говорится в статье. Специалисты допускают, что более 250 тыс. серверов по всему миру может быть заражено.

В то же время представители властей США опасаются, что взлом электронной почты облегчит хакерам проникновение в целые сети, что чревато установкой программ-вымогателей на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств.


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