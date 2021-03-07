Из-за взлома ПО Microsoft власти США создадут кибергруппу
09:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным правительственных источников издания, пока нет свидетельств того, что пострадали федеральные ведомства и крупные оборонные подрядчики. Однако в Белом доме, Агентстве национальной безопасности, Пентагоне и министерстве внутренней безопасности обеспокоены трудностями в сдерживании угрозы.
Белый дом рассматривает возможность созыва специальной группы правительственных ведомств для реагирования на сложившийся кризис. На следующей неделе планируется провести консультации по созданию единой координационной кибергруппы, которая займется оценкой масштаба и выработкой надлежащей реакции, говорится в статье. Специалисты допускают, что более 250 тыс. серверов по всему миру может быть заражено.
В то же время представители властей США опасаются, что взлом электронной почты облегчит хакерам проникновение в целые сети, что чревато установкой программ-вымогателей на серверах бизнес-структур и правительственных ведомств.
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