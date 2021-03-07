Во внутренние дела других стран постоянно нагло вмешиваются США - глава МИД КНР
12:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В течение длительного времени США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом демократии и защиты прав человека. Это создает большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты осознали это как можно скорее, в противном случае мир будет далек от порядка и спокойствия", - сказал он.
Ван И отметил, что "как две страны с разными системами, Китай и США имеют естественные различия и разногласия". Он также указал на то, что "необходимо урегулировать эти разногласия и различия путем коммуникации, избегая конфликтов и конфронтации".
НОВОСТИ
- 13:20 07.03.2021
- Вузам разрешили проводить промежуточную аттестацию дистанционно с использованием биометрии
- 13:10 07.03.2021
- Сообщения о сбоях на БелАЭС дезинформация - Минэнерго Белоруссии
- 12:30 07.03.2021
- В 48,3 млн евро обошлись казне ФРГ размещение войск союзников в Германии
- 12:20 07.03.2021
- В РФ ужесточили требования к организациям предоставляющим ипотечные займы
- 11:30 07.03.2021
- В России вырос коэффициент распространения коронавируса - оперштаб
- 11:20 07.03.2021
- Авторитет ООН и нормы международного права будут защищать Китай и РФ - глава МИД КНР
- 11:10 07.03.2021
- Опрос: С Саркази французская юстиция обошлась менее сурово, чем с обычными гражданами
- 10:20 07.03.2021
- Госдумой принят закон запрещающий высадку из общественного транспорта детей-безбилетников
- 10:10 07.03.2021
- Байден считает, что конкурировать с КНР США поможет пакет мер стимулирующих экономику
- 09:15 07.03.2021
- Со вторника москвичей ожидают морозы до 20-21 градуса - Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать