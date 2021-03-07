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Во внутренние дела других стран постоянно нагло вмешиваются США - глава МИД КНР

12:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в течение длительного времени нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека. Об этом в воскресенье на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"В течение длительного времени США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом демократии и защиты прав человека. Это создает большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты осознали это как можно скорее, в противном случае мир будет далек от порядка и спокойствия", - сказал он.

Ван И отметил, что "как две страны с разными системами, Китай и США имеют естественные различия и разногласия". Он также указал на то, что "необходимо урегулировать эти разногласия и различия путем коммуникации, избегая конфликтов и конфронтации".

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