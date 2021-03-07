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В РФ ужесточили требования к организациям предоставляющим ипотечные займы

12:20 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ ужесточило требования к финансовым организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба кабмина.

Выдавать ипотечные займы сейчас могут не только банки, но и другие финансовые организации, включенные в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает ДОМ.РФ. В соответствии с правилами, установленными правительством в марте 2020 года, претендовать на включение в перечень могли компании, до октября 2019 года выдавшие не менее 200 ипотечных займов.

"Новое постановление уточняет, какие именно кредиты они должны иметь в своем "портфолио". В частности, размер займа должен быть не менее 500 тыс. рублей, минимальный срок - 36 месяцев. Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно. Кроме того, размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества", - говорится в сообщении.

За предоставление недостоверной информации организация будет исключаться из перечня.

Подчеркивается, что подобное решение поможет не допустить на рынок недобросовестных игроков и усилит защиту прав граждан.

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