В РФ ужесточили требования к организациям предоставляющим ипотечные займы
12:20 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выдавать ипотечные займы сейчас могут не только банки, но и другие финансовые организации, включенные в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает ДОМ.РФ. В соответствии с правилами, установленными правительством в марте 2020 года, претендовать на включение в перечень могли компании, до октября 2019 года выдавшие не менее 200 ипотечных займов.
"Новое постановление уточняет, какие именно кредиты они должны иметь в своем "портфолио". В частности, размер займа должен быть не менее 500 тыс. рублей, минимальный срок - 36 месяцев. Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно. Кроме того, размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества", - говорится в сообщении.
За предоставление недостоверной информации организация будет исключаться из перечня.
Подчеркивается, что подобное решение поможет не допустить на рынок недобросовестных игроков и усилит защиту прав граждан.
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