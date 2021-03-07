Первая партия вакцины от коронавируса пребыла в Эфиопию
14:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вакцина является гарантией защиты нашего народа от коронавируса и надеждой на победу над ним путем массовой вакцинации", - заявила министр здравоохранения Эфиопии Лиа Тадессе. Она прибыла в аэропорт столицы страны Аддис-Абебы встречать груз, который состоит из 2,18 млн доз вакцины AstraZeneca ("Астразенека"). По словам Тадессе, в ближайшие недели в Эфиопию должны прибыть еще несколько партий вакцины.
Минздрав страны объявил накануне, что завершается разработка подробных планов массовой вакцинации населения. Она начнется еще до конца текущего месяца. Прививки получат в первую очередь приоритетные группы населения. Согласно планам правительства, к концу 2021 года в Эфиопии прививки от коронавируса получат не менее 22 млн человек, или каждый пятый житель.
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