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Первая партия вакцины от коронавируса пребыла в Эфиопию

14:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия вакцины от коронавируса доставлена в воскресенье в Эфиопию из Института сыворотки Индии, поставка осуществлена в рамках программы COVAX ("Ковакс"). Об этом сообщило на своем портале министерство иностранных дел Эфиопии.

"Вакцина является гарантией защиты нашего народа от коронавируса и надеждой на победу над ним путем массовой вакцинации", - заявила министр здравоохранения Эфиопии Лиа Тадессе. Она прибыла в аэропорт столицы страны Аддис-Абебы встречать груз, который состоит из 2,18 млн доз вакцины AstraZeneca ("Астразенека"). По словам Тадессе, в ближайшие недели в Эфиопию должны прибыть еще несколько партий вакцины.

Минздрав страны объявил накануне, что завершается разработка подробных планов массовой вакцинации населения. Она начнется еще до конца текущего месяца. Прививки получат в первую очередь приоритетные группы населения. Согласно планам правительства, к концу 2021 года в Эфиопии прививки от коронавируса получат не менее 22 млн человек, или каждый пятый житель.

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