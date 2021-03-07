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В Москве 8 марта ожидается аномальный холод - Вильфанд

19:10 07.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха в Москве днем в Международный женский день 8 марта будет в диапазоне 3-5 градусов мороза. Это на 2-3 градуса ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура будет ночью около 10 градусов мороза. Днем максимальная температура - 5-3 градуса мороза ожидается", - сказал Вильфанд.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 2-3 градуса ниже нормы. Метеоролог также напомнил, что в связи с Международным женским днем прогноз будет представлен в градусах Фаренгейта, потому температура днем достигнет примерно плюс 20 градусов по этой системе.

Ранее Вильфанд сообщил, что специалисты Гидрометцентра России готовят подарок представительницам прекрасного пола в Международный женский день. Праздничный прогноз они представят в градусах Фаренгейта, чтобы температура была положительной.


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