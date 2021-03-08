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В честь 8 Марта в Московском зоопарке животных угостили лакомствами

13:20 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Животные Московского зоопарка получили ледяное угощение к празднику 8 Марта, сообщили в понедельник в пресс-службе организации.

"К 8 Марта в Московском зоопарке готовились и сотрудники, и его обитатели. Киперы делали украшения для вольеров - из цветов, ягод, овощей и фруктов. Некоторые животные получили фигурки изо льда, в которые были заморожены лакомства", - говорится в сообщении.

Например, папуанские пингвины получили в подарок разноцветные фигурки изо льда, внутри была рыба. Вольер кафрских воронов украсили бумажными цветами, а в качестве подарка птицы получили коробку с насекомыми.

Панда Диндин из всех угощений выбрала грушу "и долго и задумчиво жевала ее под мартовским снегом", рассказали в пресс-службе. Другим обитателям зоопарка достались лакомства в виде цветов и сердечек, вырезанных из фруктов или овощей.

"Все это входит в обычный рацион наших обитателей, но таким образом сотрудники зоопарка сделали праздники ярче и для себя, и для своих подопечных", - говорится в сообщении.


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