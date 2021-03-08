В честь 8 Марта в Московском зоопарке животных угостили лакомствами
13:20 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"К 8 Марта в Московском зоопарке готовились и сотрудники, и его обитатели. Киперы делали украшения для вольеров - из цветов, ягод, овощей и фруктов. Некоторые животные получили фигурки изо льда, в которые были заморожены лакомства", - говорится в сообщении.
Например, папуанские пингвины получили в подарок разноцветные фигурки изо льда, внутри была рыба. Вольер кафрских воронов украсили бумажными цветами, а в качестве подарка птицы получили коробку с насекомыми.
Панда Диндин из всех угощений выбрала грушу "и долго и задумчиво жевала ее под мартовским снегом", рассказали в пресс-службе. Другим обитателям зоопарка достались лакомства в виде цветов и сердечек, вырезанных из фруктов или овощей.
"Все это входит в обычный рацион наших обитателей, но таким образом сотрудники зоопарка сделали праздники ярче и для себя, и для своих подопечных", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:10 08.03.2021
- В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с 7 погибшими
- 12:20 08.03.2021
- Дрессировщик львов Борис Бирюков умер в возрасте 84 лет
- 12:10 08.03.2021
- Из-за пандемии в 2020 году в Москве сильно пострадал рынок труда - заммэра
- 11:20 08.03.2021
- Для лечения инфекций во время эпидемий в Москве создают резервные корпуса - заммэра
- 11:10 08.03.2021
- Против блокировки российских СМИ в соцсетях Госдума предложит решения - Володин
- 10:20 08.03.2021
- После планового отключения возобновил работу первый энергоблок БелАЭС - Минэнерго
- 10:10 08.03.2021
- Давление США на Турцию из-за С-400 может иметь обратные последствия - представитель Эрдогана
- 09:20 08.03.2021
- Цвет кожи ребенка принца Гарри и Меган Маркл серьезно обеспокоил королевскую семью - СМИ
- 09:15 08.03.2021
- В борьбе с климатическими вызовами РФ может сыграть важную роль - британский посол в РФ
- 09:10 08.03.2021
- В США за рекордные $1,79 млн продана карточка с баскетболистом Коби Брайантом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать