В честь 8 Марта в Московском зоопарке животных угостили лакомствами

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Животные Московского зоопарка получили ледяное угощение к празднику 8 Марта, сообщили в понедельник в пресс-службе организации.



"К 8 Марта в Московском зоопарке готовились и сотрудники, и его обитатели. Киперы делали украшения для вольеров - из цветов, ягод, овощей и фруктов. Некоторые животные получили фигурки изо льда, в которые были заморожены лакомства", - говорится в сообщении.



Например, папуанские пингвины получили в подарок разноцветные фигурки изо льда, внутри была рыба. Вольер кафрских воронов украсили бумажными цветами, а в качестве подарка птицы получили коробку с насекомыми.



Панда Диндин из всех угощений выбрала грушу "и долго и задумчиво жевала ее под мартовским снегом", рассказали в пресс-службе. Другим обитателям зоопарка достались лакомства в виде цветов и сердечек, вырезанных из фруктов или овощей.



"Все это входит в обычный рацион наших обитателей, но таким образом сотрудники зоопарка сделали праздники ярче и для себя, и для своих подопечных", - говорится в сообщении.





