Суданское командование утверждает, что Эфиопия поставляет оружие повстанцам
14:10 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По утверждению суданских военных, отмечает он, правительство Эфиопии оказало поддержку отрядам полевого командира Джозефа Тука, в том числе оружием, боеприпасами и обмундированием. Согласно приведенной информации, соответствующая партия была передана 27 февраля в районе города Ябус, расположенного вблизи границы с Эфиопией. Цель предпринимаемых действий, по мнению суданских военных, - организация атаки повстанцев на крупный суданский город Курмук с целью его захвата.
Джозеф Тука возглавляет группировку, которая с 2011 года ведет борьбу с правительственными силами Судана в штатах Голубой Нил и Южный Кордофан за большую автономию этих регионов.
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