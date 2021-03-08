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Заявлениям Меган Маркл о расизме привлекло внимание лидера британской оппозиции

17:10 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер призвал общественность серьезно отнестись к словам герцогини Сассекской Меган Маркл о том, что представители королевской семьи были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка.

"Очень печально видеть подобную неурядицу в семье. Темы расизма и психического состояния, которые подняла Меган, очень серьезны. Это напоминание о том, что слишком много людей сталкиваются с расизмом в Британии в XXI веке. К этому нужно отнестись очень серьезно", - отметил Стармер, посещая школу на востоке Лондона в день возобновления занятий в классах в Англии в рамках поэтапного снятия коронавирусных ограничений.

"Нельзя судить кого бы то ни было по цвету кожи или психике. Это более глубокий вопрос, чем просто королевская семья. На протяжении многих лет мы не уделяли достаточного внимания этой проблематике и откладывали эту дискуссию на потом", - указал лидер лейбористов, слова которого приводит агентство Пи-эй.

В свою очередь представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что глава правительства не смотрел интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телекомпании Си-би-эс. "Заявления, прозвучавшие в интервью, являются делом Букингемского дворца. Премьер ранее давал понять, что расизму нет места в обществе", - цитирует агентство Рейтер высказывания официального представителя Джонсона.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри вышло в эфир Си-би-эс в воскресенье вечером. Во время беседы герцогиня Сассекская рассказала, что была шокирована "разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ее сына Арчи, когда он родится. Кроме того, она подчеркнула, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи, а также СМИ и соцсетями. По воспоминаниям герцогини, она "просто не хотела больше жить", и это "была весьма явная, реальная, пугающая и постоянная мысль". Маркл также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".



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