В ЕС за ту же зарплату женщины вынуждены работать вдвое больше мужчин - фон дер Ляйен
20:30 08.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я хочу сказать всем женщинам, что Европа на их стороне, что она должна стать континентом для равных возможностей для женщин. И я знаю, что это еще не так. Сейчас женщины вынуждены работать вдвое больше, чтобы зарабатывать столько, сколько мужчина, - сказала она. - Мы должны положить этому конец".
Фон дер Ляйен отметила, что женщины в странах ЕС сейчас "получают на 40% меньше, чем мужчины". "Поэтому мы (Еврокомиссия - прим. ТАСС) подготовили директиву о сокращении разрыва в зарплатах, которая основана на принципе, что одинаковые виды работы должны подразумевать одинаковые зарплаты", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Она также призвала к 2030 году довести количество работающих женщин в Европе до 78% от всего трудоспособного женского населения, по сравнению с 67% сейчас. Она подчеркнула, что занятость среди мужчин в ЕС сегодня значительно выше, чем среди женщин и достигает 77%.
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