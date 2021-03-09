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Возможности России и Китая в космосе беспокоят Соединенные Штаты - командующий Космическими силами США

08:10 09.03.2021 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты обеспокоены возможностями, которыми обладают Россия и Китай в космосе, заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью The New York Times.

"Угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень сильна. (...) Подумайте о лазерах, которые могут ослепить или нарушить работу наших систем. И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем различной мощности. (...) У обеих стран есть возможности на орбите, которые вызывают беспокойство. И все эти угрозы сегодня здесь. Мы не говорим о будущем", - сказал Реймонд.

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