Около половины британцев назвали неуместными высказывания принца Гарри и Меган Маркл в их интервью

09:05 Источник: Эхо Москвы

Почти половина британцев назвала неуместными высказывания принца Гарри и его супруги Меган Маркл в их недавнем интервью Опре Уинфри – таковы результаты опроса на сайте YouGov. Осудили интервью 48 процентов респондентов, а поддержали чету 31% опрошенных.

В интервью Гарри и Меган, прекратившие исполнение королевских обязанностей, выступили с критикой монаршего дома. Так, Гарри рассказал о конфликте с отцом принцем Чарльзом, а Меган – о суицидальных мыслях. Премьер-министр Борис Джонсон отказался комментировать новый скандал вокруг королевского дома. Эхо Москвы