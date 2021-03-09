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Около половины британцев назвали неуместными высказывания принца Гарри и Меган Маркл в их интервью

09:05 09.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Почти половина британцев назвала неуместными высказывания принца Гарри и его супруги Меган Маркл в их недавнем интервью Опре Уинфри – таковы результаты опроса на сайте YouGov. Осудили интервью 48 процентов респондентов, а поддержали чету 31% опрошенных.

В интервью Гарри и Меган, прекратившие исполнение королевских обязанностей, выступили с критикой монаршего дома. Так, Гарри рассказал о конфликте с отцом принцем Чарльзом, а Меган – о суицидальных мыслях. Премьер-министр Борис Джонсон отказался комментировать новый скандал вокруг королевского дома.  Эхо Москвы

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