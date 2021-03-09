Армения приостановила мандат представительницы ЮНИСЕФ из-за методов ее работы
10:20 09.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армянские власти приостановили мандат представительницы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марин Кларк-Хаттинг, посчитав, что методы ее работы являются проблематичными для страны. Об этом во вторник сообщила корр. ТАСС пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян.
"Общие недостатки в методологии работы представителя ЮНИСЕФ в Армении Марин Кларк-Хаттинг, никоим образом не способствующие налаживанию сотрудничества, являлись весьма проблематичным для армянской стороны, поэтому правительство Армении приняло решение приостановить деятельность Кларк- Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении. Постоянный координатор ООН и представители ЮНИСЕФ были проинформированы о решении", - отметила она.
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